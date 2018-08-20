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kıl payı

Kazaya kıl payı

Sosyetik Burcu Şendir'in tatili az kalsın zehir oluyordu. Önceki gün 'te jetski yaparken görüntülenen tasarımcı, kazanın eşiğinden döndü. Şendir, şamandıraya bağlı kayığa jet-ski ile çarpmaktan son anda kurtuldu.




Kayığa çarpmamak için jet-ski'nin direksiyonunu kıran Şendir'in yaşadığı korku ve panik yüzüne yansıdı. Çarpışmadan birkaç santimetreyle kurtulan ünlü tasarımcı, ardından hiçbir şey olmamış gibi denizde jet-ski ile gezintisini sürdürdü.




Çarpışmayı önlemek için direksiyonu kıran Şendir, mimikleriyle de durumun vahametini gözler önüne serdi.

DOĞAN SAVAŞ

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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