Kazaya kıl payı

Sosyetik Burcu Şendir'in Bodrum tatili az kalsın zehir oluyordu. Önceki gün Moon Beach'te jetski yaparken görüntülenen tasarımcı, kazanın eşiğinden döndü. Şendir, şamandıraya bağlı kayığa jet-ski ile çarpmaktan son anda kurtuldu.









Kayığa çarpmamak için jet-ski'nin direksiyonunu kıran Şendir'in yaşadığı korku ve panik yüzüne yansıdı. Çarpışmadan birkaç santimetreyle kurtulan ünlü tasarımcı, ardından hiçbir şey olmamış gibi denizde jet-ski ile gezintisini sürdürdü.









Çarpışmayı önlemek için direksiyonu kıran Şendir, mimikleriyle de durumun vahametini gözler önüne serdi.



DOĞAN SAVAŞ