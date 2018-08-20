Sosyetik Burcu Şendir'in Bodrum tatili az kalsın zehir oluyordu. Önceki gün Moon Beach'te jetski yaparken görüntülenen tasarımcı, kazanın eşiğinden döndü. Şendir, şamandıraya bağlı kayığa jet-ski ile çarpmaktan son anda kurtuldu.
Kayığa çarpmamak için jet-ski'nin direksiyonunu kıran Şendir'in yaşadığı korku ve panik yüzüne yansıdı. Çarpışmadan birkaç santimetreyle kurtulan ünlü tasarımcı, ardından hiçbir şey olmamış gibi denizde jet-ski ile gezintisini sürdürdü.
Çarpışmayı önlemek için direksiyonu kıran Şendir, mimikleriyle de durumun vahametini gözler önüne serdi.
DOĞAN SAVAŞ
Kazaya kıl payı
Sosyetik Burcu Şendir'in Bodrum tatili az kalsın zehir oluyordu. Önceki gün Moon Beach'te jetski yaparken görüntülenen tasarımcı, kazanın eşiğinden döndü. Şendir, şamandıraya bağlı kayığa jet-ski ile çarpmaktan son anda kurtuldu.
Etiketler: Moon Beach , kazaya , Bodrum
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.