Özel hayatında mutluluğu bulamayan Tuğba Melis Türk, şu sıralar kardeşiyle İtalya tatilinde moral depoluyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de kardeşi Mustafa Kemal ile şehir turu yapıp bol bol fotoğraf çekti.
Kardeş dayanışması
Etiketler: Tuğba Melis Türk , mustafa kemal , kardeşiyle , İtalya
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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