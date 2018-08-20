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Kardeş dayanışması

Kardeş dayanışması
Özel hayatında mutluluğu bulamayan Tuğba Melis Türk, şu sıralar tatilinde moral depoluyor. Ünlü oyuncu, önceki gün de kardeşi Mustafa Kemal ile şehir turu yapıp bol bol fotoğraf çekti.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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