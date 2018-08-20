Chrıstian Dior'un moda elçilerinden birisi olan Jennifer Lawrence'ın birkaç yıl sonra kendi moda markasını yaratacağı iddia edildi. Bu konuda patent başvurularını tamamlayan 28 yaşındaki güzel oyuncunun, New York 5. Cadde'de özel bir bina baktığı belirtildi. Bir emlak danışmanlık şirketiyle buluşan Lawrence'ın, kendi adını taşıyacak markanın dünyaca ünlü olması için 50 milyon dolar ayırdığı belirtildi.
Jennifer Lawrence marka olacak
Açlık Oyunları serisiyle üne kavuşan Jennifer Lawrence, 22 yaşında Oscar’la taçlandırdığı başarısının yanında son yıllarda moda dünyasına da damga vurmaya hazırlanıyor
Etiketler: Jennifer Lawrence , New York
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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