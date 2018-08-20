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marka olacak

Açlık Oyunları serisiyle üne kavuşan , 22 yaşında Oscar’la taçlandırdığı başarısının yanında son yıllarda moda dünyasına da damga vurmaya hazırlanıyor

Jennifer Lawrence marka olacak
Chrıstian Dior'un moda elçilerinden birisi olan 'ın birkaç yıl sonra kendi moda markasını yaratacağı iddia edildi. Bu konuda patent başvurularını tamamlayan 28 yaşındaki güzel oyuncunun, 5. Cadde'de özel bir bina baktığı belirtildi. Bir emlak danışmanlık şirketiyle buluşan Lawrence'ın, kendi adını taşıyacak markanın dünyaca ünlü olması için 50 milyon dolar ayırdığı belirtildi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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