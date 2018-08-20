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Çirkin polemik

Estetik kraliçesi ’dan ’la ’e zehir zemberek sözler… Eski manken, 45 yaşındaki Ergen ile 54 yaşındaki için “1.20’lik selülit dağı kadınlar. Bunlar amip gibi artık bu ülkeden gitsinler” diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi

Çirkin polemik
Ünlü sunucu Deniz Akkaya, dün katıldığı bir televizyon programında Hülya Avşar ile Gülben Ergen için bayramlık ağzını açtı. Eski manken, ilk olarak ezeli düşmanı Hülya Avşar'ı diline doladı. Geçtiğimiz aylarda kadınların çalışmak yerine evinde oturması gerektiğini savunan 'nı "Cahil geldi, cahil gidecek. Onu dinlerken resmen geriliyorum. Kız çocuklarını yanlış yönlendiriyor" diyerek eleştiren Akkaya, sanatçıyı bu kez fiziğiyle vurdu.




"İKİ TANE AMİP"
Avşar Kızı'nın yıllarca "Türkiye'nin en güzel kadını benim" sözleriyle sunni gündem yarattığını savunan Akkaya, Hülya Avşar ile Gülben Ergen'i şu sözlerle topa tuttu: "Biri 'Bana aşık olmak çok çekici' der. Diğeri 'Ben en güzel kadınım' der. Siz 1 metre 20 santimetre boyunda selülit dağı kadınlarsınız. Bunlar böyle bir iki tane amip gibi, artık bu ülkeden gitsinler ve yok olsunlar." 41 yaşındaki Akkaya'nın zehir zemberek sözlerinin ardından gözler Avşar Kızı ile Ergen'den gelebilecek açıklamaya çevrildi.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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