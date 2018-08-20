Babasının kopyası

Herkes 12 Temmuz'da baba olan Tarkan'ın kızı Liya'nın kime benzediğini merak ederken Ozan Çolakoğlu, bombayı patlattı. Önceki gün Çeşme'ye giden müzisyen havalimanında şöyle konuştu:
"Liya'yı henüz görmeye gidemedim. Ama Almanya'daki Tarkan'la görüntülü konuştum. Liya, tıpkı babası. Babalık Tarkan'a çok yakışmış." Çolakoğlu, ilk fırsatta eşi Gülşen'le bebeği görmeye gideceklerini de söyledi.
HALİL ÇİLİNGİR
"Liya'yı henüz görmeye gidemedim. Ama Almanya'daki Tarkan'la görüntülü konuştum. Liya, tıpkı babası. Babalık Tarkan'a çok yakışmış." Çolakoğlu, ilk fırsatta eşi Gülşen'le bebeği görmeye gideceklerini de söyledi.
HALİL ÇİLİNGİR
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