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Babasının kopyası

Babasının kopyası
Herkes 12 Temmuz'da baba olan Tarkan'ın kızı Liya'nın kime benzediğini merak ederken Ozan Çolakoğlu, bombayı patlattı. Önceki gün Çeşme'ye giden müzisyen havalimanında şöyle konuştu:

"Liya'yı henüz görmeye gidemedim. Ama Almanya'daki Tarkan'la görüntülü konuştum. Liya, tıpkı babası. Babalık Tarkan'a çok yakışmış." Çolakoğlu, ilk fırsatta eşi 'le bebeği görmeye gideceklerini de söyledi.





HALİL ÇİLİNGİR
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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