Alaş’a çılgın teklif

Moda fotoğrafçılığında eşsiz olan Mert Alaş, dün İbiza'da verdiği partiyle gündeme oturdu. Ünlülerin akın ettiği parti yeni bir akımı başlattı. Birçok ünlü mekan sahibi, Alaş'la irtibat kurdu ve benzer partiyi kendileri için düzenlemesini istedi.
Alaş'a yüksek rakamlarla teklifte bulunan mekan sahiplerinin ikisinin Mikonos'ta olduğu belirtildi. Ancak Alaş'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve para için böyle bir organizasyonda olmayacağını söylediği iddia edildi. Irina Shayk ve Paris Hilton gibi isimlerin katıldığı İbiza'daki parti, jet sosyetenin gündeminin ilk sırasına çıkmıştı.
Alaş'a yüksek rakamlarla teklifte bulunan mekan sahiplerinin ikisinin Mikonos'ta olduğu belirtildi. Ancak Alaş'ın bu teklife sıcak bakmadığı ve para için böyle bir organizasyonda olmayacağını söylediği iddia edildi. Irina Shayk ve Paris Hilton gibi isimlerin katıldığı İbiza'daki parti, jet sosyetenin gündeminin ilk sırasına çıkmıştı.
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