32 dişimi gösteriyorum

ayduyurduğuaşkı, ilk ağızdan doğrulandı.gün oyuncu aşkı için şöyle dedi:dişim görünüyor. Ben çok mutluyum. Bir şey gizlediğim yok." Sakuçoğlu, bu açıklamasına rağmen, şimdilik kendisindenküçük oyuncuyla paylaşım yapmaktan kaçınıyor.