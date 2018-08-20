32 dişimi gösteriyorum

Geçtiğimiz ay TAKVİM'in duyurduğu Eliz Sakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz aşkı, ilk ağızdan doğrulandı. Sakuçoğlu, önceki gün oyuncu aşkı için şöyle dedi:
"32 dişim görünüyor. Ben çok mutluyum. Bir şey gizlediğim yok." Sakuçoğlu, bu açıklamasına rağmen, şimdilik kendisinden 7 yaş küçük oyuncuyla paylaşım yapmaktan kaçınıyor.
"32 dişim görünüyor. Ben çok mutluyum. Bir şey gizlediğim yok." Sakuçoğlu, bu açıklamasına rağmen, şimdilik kendisinden 7 yaş küçük oyuncuyla paylaşım yapmaktan kaçınıyor.
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