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32 dişimi gösteriyorum

32 dişimi gösteriyorum
Geçtiğimiz ay TAKVİM'in duyurduğu Eliz Sakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz aşkı, ilk ağızdan doğrulandı. Sakuçoğlu, önceki gün oyuncu aşkı için şöyle dedi:

"32 dişim görünüyor. Ben çok mutluyum. Bir şey gizlediğim yok." Sakuçoğlu, bu açıklamasına rağmen, şimdilik kendisinden 7 yaş küçük oyuncuyla paylaşım yapmaktan kaçınıyor.


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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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