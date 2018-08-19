Geçtiğimiz ay yurt dışı tatiline çıkan Burcu Biricik ile reklamcı eşi Emre Yetkin, ülkemizden kilometrelerce uzakta bile Türk mutfağından şaşmadı. Şu sıralar Tayland'ın Phi Phi Adaları'nda tatil yapan ikili, önceki gün soluğu Türk restoranında aldı.
Şakşuka, çiğköfte ve çoban salatayla ziyafet çekin ikili, yemeğin sonunda ise Türk çayı içti.
Şakşuka, çiğköfte ve çoban salatayla ziyafet çekin ikili, yemeğin sonunda ise Türk çayı içti.
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