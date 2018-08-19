Süper aşık

Ajda Pekkan'dan Bülent Çavuşoğlu'na şarkılı jest! Süperstar ile aşkı 2011'den beri süren Çavuşoğlu, iddiaya göre kendisinden 22 yaş büyük sanatçı için Tuğçe Eyilik'le 8 yıllık evliliğini bitirdi. Pekkan, kısa bir ayrılığın ardından yeniden barıştığı aşkı için özel bir hediye düşündü. Süperstar, Günay Çoban'la Bülent Özdemir'e bir şarkı yazdırdı.
AĞLADI...
Pekkan, 'Bir Tek Aşk Yeter' parçasını dinlediğinde gözyaşlarına boğuldu. Süperstar, şarkıyı albümüne koymak için yeni projenin çıkışını Ağustos'a erteledi. Pekkan, şarkının "Bir ömür seni bekledim ben / Yıllar sonra hayat güldü yeniden doğdum" sözleriyle de şu sıralar Kıbrıs'ta aşk tazelediği işadamıyla mutlu olabilmek için sabrettiğini dile getiriyor…
İŞTE O ŞARKI
Bir uzun yoldan geldim ben sana
Hep düşe kalka küyüdüm tatta
Hayat bu malum zor bir hikaye
Hiç pes etmedim yürüdüm aşka
Senden önce sanki kalbim siyah bir güldü
Şu dünyada sensiz her yıl yanan ömrümdü
Ahh neler neler aldı götürdü hayat
Sil beni hain zamandan
Yaz beni yeni baştan
Bir ömür seni bekledim ben
Sil beni sensiz zamandan
Yaz beni yeni baştan
Bir ömür seni aradım ben
Yıllar sonra hayat güldü yeniden doğdum
Bitti gözyaşlarım ben aşkı buldum
Sen hep yanımda kal her şeyi boşver
Bize şu dünyada bir tek aşk yeter
AYDIN HAMZA
AĞLADI...
Pekkan, 'Bir Tek Aşk Yeter' parçasını dinlediğinde gözyaşlarına boğuldu. Süperstar, şarkıyı albümüne koymak için yeni projenin çıkışını Ağustos'a erteledi. Pekkan, şarkının "Bir ömür seni bekledim ben / Yıllar sonra hayat güldü yeniden doğdum" sözleriyle de şu sıralar Kıbrıs'ta aşk tazelediği işadamıyla mutlu olabilmek için sabrettiğini dile getiriyor…
İŞTE O ŞARKI
Bir uzun yoldan geldim ben sana
Hep düşe kalka küyüdüm tatta
Hayat bu malum zor bir hikaye
Hiç pes etmedim yürüdüm aşka
Senden önce sanki kalbim siyah bir güldü
Şu dünyada sensiz her yıl yanan ömrümdü
Ahh neler neler aldı götürdü hayat
Sil beni hain zamandan
Yaz beni yeni baştan
Bir ömür seni bekledim ben
Sil beni sensiz zamandan
Yaz beni yeni baştan
Bir ömür seni aradım ben
Yıllar sonra hayat güldü yeniden doğdum
Bitti gözyaşlarım ben aşkı buldum
Sen hep yanımda kal her şeyi boşver
Bize şu dünyada bir tek aşk yeter
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.