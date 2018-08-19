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’in starı

Selin’in starı
Nisan'dan beri birlikte olan oyuncu çift Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, geçtiğimiz ay aşklarının ortaya çıkmasıyla rahatladı. Artık objektiflerden kaçmayan ikiliden Şekerci, dün sevgilisiyle çektiği bu kareyi "George Clooney Bey ne yapıyorsunuz?" notuyla paylaştı...
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