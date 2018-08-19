Ruhsatlı cevap

günlerde eşiliralık Mercedescip hediyeedenkızdırdılar. Aracısatın almayıp kiraladığı iddia edilen'2. Sayfa'sitesine şu sözlerle ateş püskürdü:İsteralır, ister kiralar. Para onun pul onun.Ama siz insanlara iftira atarak nereyegeleceksiniz?" Şahin, aracın galeri sahibiolduğu iddiasınıda satış sözleşmesini paylaşarak çürüttü.