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Ruhsatlı cevap

, eşi Berkay’ın kendisine aldığı lüks cipin kiralık olduğu iddiasını aracın satış sözleşmesini paylaşarak yalanladı

Ruhsatlı cevap
Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon liralık Mercedes cip hediye eden Berkay'ı kızdırdılar. Aracı satın almayıp kiraladığı iddia edilen Berkay'ın eşi Özlem Hanım, '2. Sayfa' sitesine şu sözlerle ateş püskürdü:



"Görgüsüz gibi arabanın ruhsatını mı göstereceğiz? İster alır, ister kiralar. Para onun pul onun. Ama siz insanlara iftira atarak nereye geleceksiniz?" Şahin, aracın galeri sahibi Volkan Bahçekapılı'nın olduğu iddiasını da satış sözleşmesini paylaşarak çürüttü.



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