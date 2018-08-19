Ruhsatlı cevap

Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon liralık Mercedes cip hediye eden Berkay'ı kızdırdılar. Aracı satın almayıp kiraladığı iddia edilen Berkay'ın eşi Özlem Hanım, '2. Sayfa' sitesine şu sözlerle ateş püskürdü:
"Görgüsüz gibi arabanın ruhsatını mı göstereceğiz? İster alır, ister kiralar. Para onun pul onun. Ama siz insanlara iftira atarak nereye geleceksiniz?" Şahin, aracın galeri sahibi Volkan Bahçekapılı'nın olduğu iddiasını da satış sözleşmesini paylaşarak çürüttü.
"Görgüsüz gibi arabanın ruhsatını mı göstereceğiz? İster alır, ister kiralar. Para onun pul onun. Ama siz insanlara iftira atarak nereye geleceksiniz?" Şahin, aracın galeri sahibi Volkan Bahçekapılı'nın olduğu iddiasını da satış sözleşmesini paylaşarak çürüttü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.