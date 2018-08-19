Yol Durumu
  1. Sosyete uçtu
  2. 45 günde devr-i alem

kaçışı

’in açıklamaları sonrası tatil için hep gizli noktaları tercih eden , kural bozmadı. Sosyetik güzel, şimdilerde ’de

Portekiz kaçışı
Eski manken Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasıyla magazin gündemine yerleşen Edwina Sponza, o zamandan beri gözlerden uzak yaşıyor. Şener tarafından sürekli topa tutulan hatta eski mankenin, hakkında 500 bin liralık 'ikinci kadın' davası açtığı sosyetik güzel, bayram tatili için de kimsenin kendisini göremeyeceği bir rota seçti.



, şimdilerde Portekiz'deki Sublime Comporta adlı otelde tatilde. ORMAN içerisine kurulmuş ve sınırlı sayıda kişinin konaklayabildiği otelin 2 bin euro'luk (yaklaşık 14 bin lira) villasında kalan Edwina Sponza, böylece kimseye görünmeden moral depolayacak.



En son Mayıs ayında kimseye yakalanmamak için Yunanistan'ın küçücük adası Antiparos'ta 'la gözlerden uzak tatil yapan sosyetik güzelin, 'de de yanında eski basketbolcunun olup olmadığı ise merak konusu oldu.



Sosyetik güzele, Portekiz tatilinde Kutluay'ın da eşlik ettiği iddia ediliyor.

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