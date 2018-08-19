Portekiz kaçışı

Eski manken Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davasıyla magazin gündemine yerleşen Edwina Sponza, o zamandan beri gözlerden uzak yaşıyor. Şener tarafından sürekli topa tutulan hatta eski mankenin, hakkında 500 bin liralık 'ikinci kadın' davası açtığı sosyetik güzel, bayram tatili için de kimsenin kendisini göremeyeceği bir rota seçti.
Edwina Sponza, şimdilerde Portekiz'deki Sublime Comporta adlı otelde tatilde. ORMAN içerisine kurulmuş ve sınırlı sayıda kişinin konaklayabildiği otelin 2 bin euro'luk (yaklaşık 14 bin lira) villasında kalan Edwina Sponza, böylece kimseye görünmeden moral depolayacak.
En son Mayıs ayında kimseye yakalanmamak için Yunanistan'ın küçücük adası Antiparos'ta İbrahim Kutluay'la gözlerden uzak tatil yapan sosyetik güzelin, Portekiz'de de yanında eski basketbolcunun olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Sosyetik güzele, Portekiz tatilinde Kutluay'ın da eşlik ettiği iddia ediliyor.
Edwina Sponza, şimdilerde Portekiz'deki Sublime Comporta adlı otelde tatilde. ORMAN içerisine kurulmuş ve sınırlı sayıda kişinin konaklayabildiği otelin 2 bin euro'luk (yaklaşık 14 bin lira) villasında kalan Edwina Sponza, böylece kimseye görünmeden moral depolayacak.
En son Mayıs ayında kimseye yakalanmamak için Yunanistan'ın küçücük adası Antiparos'ta İbrahim Kutluay'la gözlerden uzak tatil yapan sosyetik güzelin, Portekiz'de de yanında eski basketbolcunun olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Sosyetik güzele, Portekiz tatilinde Kutluay'ın da eşlik ettiği iddia ediliyor.
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