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sevgısı

Peter Pan sevgısı
Özge Ulusoy, sosyetik Derin Mermerci'nin izinden gitti. Ulusoy, Hermes çantasına çizgi film karakterleri çizdiren Mermerci gibi Louis Vuitton çantasını tasarımcı Efsun Güneş'e emanet etti.

Değeri 2 bin 500 dolar yani 15 bin lira olan lüks çantasına Peter Pan karakterinin resmini çizdiren Ulusoy, bunun için de bin euro ödedi...

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