Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, tatilin tadını yalnız çıkarıyor. Sosyetik aşkı Kasım Garipoğlu'yla geçtiğimiz ay yaşadığı kıskançlık krizini atlattığı konuşulan Ünal'ın dün de Bodrum'dan tek başına bu kareyi paylaşması kafa karıştırdı.
Bekar tatil
Etiketler: Türkan Şoray , Bodrum
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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