Anasının kızı

Defne Samyeli'nin şu sıralar Çeşme'de olan kızı Derin Talu, annesinin izinden gidiyor. 14 yaşındaki genç kız, öncek gün deniz kenarında verdiği pozla kusursuz fiziğini sergiledi. Geçtiğimiz gün de 46 yaşındaki sunucu, bikinili pozuyla olay olmuştu.​SIBEL Can, önceki akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro konserinde sahne aldı. Can, Orhan Gencebay'ın geceye telefonla bağlanarak sürpriz yapmasıyla sevinç yaşadı.