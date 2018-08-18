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yürüyüşü

Türkbükü yürüyüşü
Bodrum'un en gözde koylarından Koyu'nun sahibi Ahmet Hattat'ın kızı Füsun Hattat, önceki gün 'nde objektife takıldı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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