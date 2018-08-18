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Kızın mı var derdin var

Kızın mı var derdin var
Işın Karaca'nın eşi Tuğrul Odabaş, güldürdü. Karaca'nın eski evliliğinden olan kızına kendi evladı gibi babalık yapan Odabaş, önceki gün Sasha Mia'nın kendisine makyaj yapmasına izin verdi. , bu halini de instagram'da paylaşıp "Kızın mı var, derdin var" diye espri yaptı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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