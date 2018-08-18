Işın Karaca'nın eşi Tuğrul Odabaş, güldürdü. Karaca'nın eski evliliğinden olan kızına kendi evladı gibi babalık yapan Odabaş, önceki gün Sasha Mia'nın kendisine makyaj yapmasına izin verdi. Tuğrul Odabaş, bu halini de instagram'da paylaşıp "Kızın mı var, derdin var" diye espri yaptı.
Kızın mı var derdin var
Etiketler: ışın karaca , Tuğrul Odabaş
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.