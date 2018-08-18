Karakter göndermesi

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kendisini Edvina Sponza
ile aldattığını
iddia ederek boşandığı İbrahim Kutluay'a
öfkesi dinmiyor.
Şener, sosyal medyaki
yaylım ateşine dün de
devam etti. Ünlü
sunucu,
Charles Bukowski'nin "Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlaraborçluyuz"
sözüyle Kutluay'a taşını
attı.
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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