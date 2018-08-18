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Karakter göndermesi

Karakter göndermesi
Demet Şener'in kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia ederek boşandığı İbrahim Kutluay'a öfkesi dinmiyor. Şener, sosyal medyaki yaylım ateşine dün de devam etti.

Ünlü sunucu, Charles Bukowski'nin "Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlaraborçluyuz" sözüyle Kutluay'a taşını attı.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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