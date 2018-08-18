Önceki gün Kıbrıs'a giden Oktay Kaynarca'dan gururlu ziyaret... Başarılı oyuncu, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na giderek Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Paşa ile böyle poz verdi.
Gurur pozu
Etiketler: Oktay Kaynarca , Kıbrıs
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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