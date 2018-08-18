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Gurur pozu

Gurur pozu
Önceki gün Kıbrıs'a giden Oktay Kaynarca'dan gururlu ziyaret... Başarılı oyuncu, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na giderek Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Paşa ile böyle poz verdi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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