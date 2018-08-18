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bir aşk hikayesi

Bizimkisi bir aşk hikayesi
Yaz başından beri sevgilisi Umut Kızıltan'la Çeşme'de tatilde olan Dilara Öztunç, dün yine katalog gibi bir fotoğrafa imza attı. Güzel oyuncu, sevgilisinin yatıyla çıktığı gezidi sevimli köpeğiyle bu pozu verip altına "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notu düştü.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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