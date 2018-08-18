Yaz başından beri sevgilisi Umut Kızıltan'la Çeşme'de tatilde olan Dilara Öztunç, dün yine katalog gibi bir fotoğrafa imza attı. Güzel oyuncu, sevgilisinin yatıyla çıktığı gezidi sevimli köpeğiyle bu pozu verip altına "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notu düştü.
Bizimkisi bir aşk hikayesi
Etiketler: Dilara Öztunç , Bizimkisi
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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