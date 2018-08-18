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güneşi

Antalya güneşi
Konser için Antalya'ya gelen Dua Lipa, Türkiye'ye demir attı. Regnum Carya'daki performansının ardından tatiline devam eden ünlü yıldız, dün kaldığı 15 bin dolarlık villanın havuzundan bu pozu verip altına şöyle yazdı: "Türkiye'ye misafirperverliği ve lezzetli yemekleri için sonsurz teşekkürler.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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