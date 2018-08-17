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Yıldızlı şov



Eski eşi Sinan Serter'den olan oğlu Demir'le Bodrum'da tatil yapan Özlem Yıldız, önceki gün Gündoğan'daki Casa Costa Otel'in plajında su sporlarındaki hünerlerini sergiledi. Erken saatlerde otelin iskelesine giden sunucu, bir süre kitap okuyarak güneşlendi.
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