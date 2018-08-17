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Sosyetik kapışma!

Başarılı işadamları, geçtiğimiz akşam ’un ev sahipliğinde tavla turnuvası yaptı



Bodrum Tilkicik Koyu'nda 126 dönümlük yarımada üzerinde inşa edilen Epique Island, geçtiğimiz akşam sosyetik bir kapışmaya sahne oldu. Genç işadamı Batu Aksoy'un ev sahipliğinde iş dünyasının önemli isimleri, bu kez tavla turnuvasında kıyasıya rekabet ettiler. Davete; Emin Hitay, Gülden-Cüneyt Türktan, Müjdat, Derya-Turgut Matraş, Ömer Kızıl ve Yalçın Ayaydın gibi birçok seçkin iş insanı katıldı.
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