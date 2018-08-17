Sanatsal vurgun

İki yıl önce Bali'ye taşınan Bennu Gerede'nin geçtiğimiz ay döndüğü İstanbul'da keyfi kaçtı. Sosyetik fotoğrafçı, Nişantaşı'ndaki dairesini İstanbul'dan ayrılmadan önce kiraya verdi. Kiracının aylardır borcunu ödememesi nedeniyle zor zamanlar yaşayan Gerede, yasal hakkını kullandı. Fotoğrafçı, evini sanat galerisi olarak kullanan kiracıyı kapı dışarı edip şu sözlerle takipçilerini uyardı:
"Sanatçılar, piyasada yalan söyleyen ve dolandıran bir adam var. Ondan uzak durun. Nihayet evime kavuştum; ama 'kiracı' dediğimiz sülüğün halen çok fazla kira borcu var. Uzaktaydım ve kiraya verdiğim evime bir sülük kondu. Emdi, emdi ve emdi. Kansız, beni ve yavrularımı zor durumda bıraktı. Beni sinir hastası yaptı. Açıkçası tacize uğradığımı hissediyorum ve bu gerçekten korkunç bir his."
AYDIN HAMZA
"Sanatçılar, piyasada yalan söyleyen ve dolandıran bir adam var. Ondan uzak durun. Nihayet evime kavuştum; ama 'kiracı' dediğimiz sülüğün halen çok fazla kira borcu var. Uzaktaydım ve kiraya verdiğim evime bir sülük kondu. Emdi, emdi ve emdi. Kansız, beni ve yavrularımı zor durumda bıraktı. Beni sinir hastası yaptı. Açıkçası tacize uğradığımı hissediyorum ve bu gerçekten korkunç bir his."
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.