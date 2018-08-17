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Sanatsal vurgun

Nişantaşı’ndaki dairesini Bali’de yaşadığı iki yıl boyunca kiraya veren , iddiaya göre parasını alamadı. Gerede, evini sanat galerisi yapan ‘sülük’ dediği kiracısını, kapı dışarı etti

Sanatsal vurgun
İki yıl önce Bali'ye taşınan Bennu Gerede'nin geçtiğimiz ay döndüğü İstanbul'da keyfi kaçtı. Sosyetik fotoğrafçı, Nişantaşı'ndaki dairesini 'dan ayrılmadan önce kiraya verdi. Kiracının aylardır borcunu ödememesi nedeniyle zor zamanlar yaşayan Gerede, yasal hakkını kullandı. Fotoğrafçı, evini sanat galerisi olarak kullanan kiracıyı kapı dışarı edip şu sözlerle takipçilerini uyardı:



"Sanatçılar, piyasada yalan söyleyen ve dolandıran bir adam var. Ondan uzak durun. Nihayet evime kavuştum; ama 'kiracı' dediğimiz sülüğün halen çok fazla kira borcu var. Uzaktaydım ve kiraya verdiğim evime bir sülük kondu. Emdi, emdi ve emdi. Kansız, beni ve yavrularımı zor durumda bıraktı. Beni sinir hastası yaptı. Açıkçası tacize uğradığımı hissediyorum ve bu gerçekten korkunç bir his."


AYDIN HAMZA
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