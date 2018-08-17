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ziyafet

Renkli ziyafet
İşadamı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, dün instagram'ı renklendirdi. blogger, dondurma ve dev pamuk şekerli soğuk içeceğiyle hem serinleyip hem de böyle poz verdi.
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