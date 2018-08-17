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Görücüye çıktı

Görücüye çıktı


Lion Diamond'ın sahibi Öznur Yakın ve Sıyo'nun sahibi Büşra Osen Mesudiyeli, 'New Summer Collection' adlı yeni koleksiyonlarını önceki gün Alaçatı Kapha Restaurant'ta, Aslı Aktürk Pehlivanlar'ın katkılarıyla görücüye çıkardı.
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