Görücüye çıktı

Lion Diamond'ın sahibi Öznur Yakın ve Sıyo'nun sahibi Büşra Osen Mesudiyeli, 'New Summer Collection' adlı yeni koleksiyonlarını önceki gün Alaçatı Kapha Restaurant'ta, Aslı Aktürk Pehlivanlar'ın katkılarıyla görücüye çıkardı.
Lion Diamond'ın sahibi Öznur Yakın ve Sıyo'nun sahibi Büşra Osen Mesudiyeli, 'New Summer Collection' adlı yeni koleksiyonlarını önceki gün Alaçatı Kapha Restaurant'ta, Aslı Aktürk Pehlivanlar'ın katkılarıyla görücüye çıkardı.
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