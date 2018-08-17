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Bir garip kutlama

Bir garip kutlama
Uğur Akkuş'la aşkı evlilik yolunda ilerleyen Ebru Şallı, dün yeni yaşına giren nişanlısına sürpriz yaptı. Şallı, aşkı için evliliğini bitiren Akkuş'a doğum günü pastası hazırladı. Sunucunun parti için "Kapa çeneni ve beni öp" yazılı süsleme seçmesi şaşırttı.

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