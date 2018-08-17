Uğur Akkuş'la aşkı evlilik yolunda ilerleyen Ebru Şallı, dün yeni yaşına giren nişanlısına sürpriz yaptı. Şallı, aşkı için evliliğini bitiren Akkuş'a doğum günü pastası hazırladı. Sunucunun parti için "Kapa çeneni ve beni öp" yazılı süsleme seçmesi şaşırttı.
Bir garip kutlama
Etiketler: Ebru Şallı
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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