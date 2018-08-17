11 sene pozu

Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif edişinin 11. yıldönümünü bu kareyle kutlayıp altına şöyle yazdı: "Bana 11 sene önce bugün 'Benimle evlenir misin?' demiştin ya... Evet, her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni cok seviyorum."