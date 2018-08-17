Yol Durumu
  1. Ne güzel ha'yat'
  2. Seabop eğlencesi

11 sene pozu

11 sene pozu
Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan'ın kendisine evlilik teklif edişinin 11. yıldönümünü bu kareyle kutlayıp altına şöyle yazdı: "Bana 11 sene önce bugün 'Benimle evlenir misin?' demiştin ya... Evet, her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni cok seviyorum."
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar