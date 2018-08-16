Şimdilerde eşi Burak Özçivit'le Yunan Adaları'nda tatilde olan Fahriye Evcen'den 'huzur pozu' geldi. Taktığı dev boyuttaki hasır şapkasıyla Özçivit'in objektifine poz veren güzel oyuncunun yüzündeki ifade, "Fahriye'ye tatil mutluluk getirdi" dedirtti.
Şapka style
Etiketler: Burak Özçivit , Fahriye Evcen
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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