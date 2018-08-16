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Şapka style

Şapka style
Şimdilerde eşi Burak Özçivit'le Yunan Adaları'nda tatilde olan Fahriye Evcen'den 'huzur pozu' geldi. Taktığı dev boyuttaki hasır şapkasıyla Özçivit'in objektifine poz veren güzel oyuncunun yüzündeki ifade, "Fahriye'ye tatil mutluluk getirdi" dedirtti.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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