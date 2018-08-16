Ege'nin gözde tatil rotası Göcek, önceki gün ünlü akınına uğradı. Cem Belevi ile oyuncu aşkı Zehra Yılmaz, popçu Ece Seçkin ile pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ve Derya Uluğ ile kendi gibi şarkıcı olan aşkı Asil Gök, kiraladıkları tekneyle mavi tura çıktı.
Popçular teknesi
Etiketler: Ece Seçkin
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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