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Popçular teknesi

Popçular teknesi
Ege'nin gözde tatil rotası Göcek, önceki gün ünlü akınına uğradı. Cem Belevi ile oyuncu aşkı Zehra Yılmaz, popçu ile pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ve Derya Uluğ ile kendi gibi şarkıcı olan aşkı Asil Gök, kiraladıkları tekneyle mavi tura çıktı.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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