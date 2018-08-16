Kafalar karıştı!

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yıl adları aşk
dedikodusuna
karışan
Cansu Dere
ile kendi
gibi oyuncu
Engin Öztürk,
tatilde de ayrı
kalamadı.
İkili, önceki
gün
Ege'de
dostlarıyla havuz
keyfi yaptı.
Cansu Dere
ile
Engin Öztürk
'e
Kerem Fırtına
ile
Sarp ve Sinem
Akkaya
çifti de eşlik etti.
16 Ağustos 2018, Perşembe Gazete
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