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Kafalar karıştı!

Kafalar karıştı!
Geçtiğimiz yıl adları aşk dedikodusuna karışan Cansu Dere ile kendi gibi oyuncu Engin Öztürk, tatilde de ayrı kalamadı. İkili, önceki gün Ege'de dostlarıyla havuz keyfi yaptı. ile 'e Kerem Fırtına ile Sarp ve Sinem Akkaya çifti de eşlik etti.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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