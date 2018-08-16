Boşansak da beraberiz

Müzisyen Ozan Doğulu 2 ay önce boşandığı Ece Doğulu, çocukları uğruna "Ayrılsak da beraberiz" dedi. Eski eşler, önceki gün kızları Arya, Lila ve Elya ile Türkbükü'deki Garo's adlı mekandaydı.







Eski eşi ve annesi Serpil Doğulu ile yemek yiyen Ozan Doğulu, daha sonra kızlarıyla denize girerek eğlenceli anlar yaşadı. Ece Hanım ise Doğulu'yla aynı kadraja girmemek için mekanda oturdu.







DOĞAN SAVAŞ