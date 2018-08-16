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Abla yine saldırdı

Abla yine saldırdı

Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den taş üstüne taş geldi. Açıkgöz, geçtiğimiz gün "Yıldızlar kayar. Ben sıradan bir insanım" paylaşımıyla şarkıcı kardeşini iğnelemişti.



Popçu kardeşiyle arası, annelerinin intihar girişiminden sonra açılan abla Açıkgöz, önceki gün de şu paylaşımı yaptı: "Öğrendim ki insanlar söylediğinizi ve yaptığınızı unutur. Ancak size hissettirdiklerini asla unutmaz."

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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