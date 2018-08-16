Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den taş üstüne taş geldi. Açıkgöz, geçtiğimiz gün "Yıldızlar kayar. Ben sıradan bir insanım" paylaşımıyla şarkıcı kardeşini iğnelemişti.
Popçu kardeşiyle arası, annelerinin intihar girişiminden sonra açılan abla Açıkgöz, önceki gün de şu paylaşımı yaptı: "Öğrendim ki insanlar söylediğinizi ve yaptığınızı unutur. Ancak size hissettirdiklerini asla unutmaz."
Abla yine saldırdı
Hadise'ye ablası Hülya Açıkgöz'den taş üstüne taş geldi. Açıkgöz, geçtiğimiz gün "Yıldızlar kayar. Ben sıradan bir insanım" paylaşımıyla şarkıcı kardeşini iğnelemişti.
Etiketler: Hülya Açıkgöz , Hadise
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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