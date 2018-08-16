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46’lık lolita

46’lık lolita
Cem Yılmaz aşkıyla ikinci baharını yaşayan Defne Samyeli, dünkü bikinili paylaşımlarıyla salladı. 46 yaşındaki sunucu, fiziğiyle büyüledi.

Samyeli'nin ardından bu kez kızları Derin ile Deren'den de benzer paylaşımlar geldi. Böylece anne ile kızları, sosyal medyaya damga vurdu.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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