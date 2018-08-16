46’lık lolita

35 / 25 41 / 24 32 / 15 31 / 14 33 / 19 35 / 19 34 / 18 32 / 26 26 / 10 30 / 17 36 / 23 33 / 19 32 / 16 42 / 21 33 / 13 33 / 19 36 / 22 30 / 16 32 / 15 34 / 17 33 / 20 33 / 23 35 / 16 33 / 14 37 / 23 41 / 24 34 / 20 35 / 20 38 / 21 35 / 19 29 / 13 33 / 16 38 / 23 29 / 22 33 / 15 33 / 21 33 / 25 33 / 20 33 / 16 33 / 27 33 / 23 32 / 24 38 / 23 36 / 19 32 / 18 26 / 11 31 / 13 32 / 15 33 / 18 32 / 20 34 / 18 37 / 22 33 / 21 34 / 19 33 / 16 36 / 21 36 / 23 37 / 25 34 / 22 35 / 20 30 / 15 32 / 17 29 / 21 34 / 23 30 / 23 33 / 20 30 / 22 40 / 26 31 / 24 32 / 13 41 / 26 35 / 26 30 / 22 33 / 17 28 / 23 38 / 23 33 / 17 29 / 16 30 / 21 30 / 14 28 / 21 Cem Yılmaz
aşkıyla ikinci
baharını yaşayan Defne Samyeli,
dünkü bikinili
paylaşımlarıyla sosyal medya
yı
salladı. 46 yaşındaki
sunucu, fiziğiyle
büyüledi. Samyeli'nin
ardından bu kez kızları Derin ile Deren'den de
benzer paylaşımlar
geldi. Böylece
anne ile kızları,
sosyal medyaya
damga vurdu.
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.