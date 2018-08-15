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Yabancı gelin 2

ile 'ın aşk yaşadığı iddiasına eski eşten onay geldi: ‘Bir aydan fazladır birlikteler...’



Sosyetik işadamı Murat Aslan'ın dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan'la aşk yaşadığı ididasına eski eşinden onay geldi. 2017'de Aslan'la 8 yıllık evliliğini bitiren Beyza Uyanoğlu, eski eşinin bir aydan fazla süredir Lohan'la birlikte olduğunu söyledi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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