Yabancı gelin 2

Sosyetik işadamı Murat Aslan'ın dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan'la aşk yaşadığı ididasına eski eşinden onay geldi. 2017'de Aslan'la 8 yıllık evliliğini bitiren Beyza Uyanoğlu, eski eşinin bir aydan fazla süredir Lohan'la birlikte olduğunu söyledi.
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Lindsay Lohan ile Murat Aslan'ın aşk yaşadığı iddiasına eski eşten onay geldi: ‘Bir aydan fazladır birlikteler...’
Sosyetik işadamı Murat Aslan'ın dünyaca ünlü yıldız Lindsay Lohan'la aşk yaşadığı ididasına eski eşinden onay geldi. 2017'de Aslan'la 8 yıllık evliliğini bitiren Beyza Uyanoğlu, eski eşinin bir aydan fazla süredir Lohan'la birlikte olduğunu söyledi.
Etiketler: Lindsay Lohan , Metin Hara , Murat Aslan
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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