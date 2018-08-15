Start verdi

Cem Yılmaz'ın 4 farklı filmden oluşan 'Karakomik Filmler' projesinin çekimleri başladı. 'Kaçamak' ve 'İki Arada' filmlerinin setinden kareler dün basına yansıdı. Bu kareler, merak uyandırdı. Projede Yılmaz'ın yanı sıra Necip Memili ile Özkan Uğur da var.
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Etiketler: Hava durumu , Cem Yılmaz , Necip Memili , Özkan Uğur
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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