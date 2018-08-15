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Start verdi

Start verdi
Cem Yılmaz'ın 4 farklı filmden oluşan 'Karakomik Filmler' projesinin çekimleri başladı. 'Kaçamak' ve 'İki Arada' filmlerinin setinden kareler dün basına yansıdı. Bu kareler, merak uyandırdı. Projede Yılmaz'ın yanı sıra ile da var.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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