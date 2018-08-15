Bu haber, oyunculuğuyla olduğu kadar stiliyle de sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel'in canını fena halde sıkacak. Nisan ayında aşkı Murat Dalkılıç'la ABD'deki dünyaca ünlü müzik ve eğlence festivali Coachella'ya katılan Erçel, gümüş renkli derin göğüs ve sırt dekolteli bluzuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Aynı bluzu geçtiğimiz günlerde İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni de giydi. 'Bikotbitisortmag' adlı instagram kullanıcısı, Ferragni ile Erçel'in fotoğraflarını yan yana paylaştı. Ne olduysa da bundan sonra oldu.
PAVYON İMASI KIZDIRDI...
Bu karenin altına yorum yapan eski manken Didem Uzel Sarı, eleştiride kantarın topuzunu kaçırdı. Ailesiyle ABD'de yaşayan Sarı "Bu kumaş ve model, bana pavyonu anımsatıyor. Kim giyerse giysin, bir türlü sevemedim" diye yorum yaparak Erçel'in hayranlarını kızdırdı. Didem Uzel'in bu olay sözlerinin ardından gözler Hande Erçel'den gelebilecek yanıta çevrildi.
Sataşmada sınır tanımadı!
ABD’de yaşayan Didem Uzel, çok uzaklardan polemik çıkardı. Eski manken, Hande Erçel’in geçtiğimiz aylarda katıldığı bir festivalde giydiği gümüş renkli bluzu için ‘Bu kumaş ve model bana pavyonu anımsıtıyor’ dedi. Erçel’in hayranları, Didem Uzel’i topa tuttu
Bu haber, oyunculuğuyla olduğu kadar stiliyle de sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel'in canını fena halde sıkacak. Nisan ayında aşkı Murat Dalkılıç'la ABD'deki dünyaca ünlü müzik ve eğlence festivali Coachella'ya katılan Erçel, gümüş renkli derin göğüs ve sırt dekolteli bluzuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Aynı bluzu geçtiğimiz günlerde İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni de giydi. 'Bikotbitisortmag' adlı instagram kullanıcısı, Ferragni ile Erçel'in fotoğraflarını yan yana paylaştı. Ne olduysa da bundan sonra oldu.
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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