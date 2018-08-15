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Sataşmada sınır tanımadı!

’de yaşayan , çok uzaklardan polemik çıkardı. Eski manken, ’in geçtiğimiz aylarda katıldığı bir festivalde giydiği gümüş renkli bluzu için ‘Bu kumaş ve model bana pavyonu anımsıtıyor’ dedi. Erçel’in hayranları, Didem Uzel’i topa tuttu

Sataşmada sınır tanımadı!

Bu haber, oyunculuğuyla olduğu kadar stiliyle de sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Hande Erçel'in canını fena halde sıkacak. Nisan ayında aşkı Murat Dalkılıç'la ABD'deki dünyaca ünlü müzik ve eğlence festivali Coachella'ya katılan Erçel, gümüş renkli derin göğüs ve sırt dekolteli bluzuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Aynı bluzu geçtiğimiz günlerde İtalyan moda tasarımcısı ve model Chiara Ferragni de giydi. 'Bikotbitisortmag' adlı instagram kullanıcısı, Ferragni ile Erçel'in fotoğraflarını yan yana paylaştı. Ne olduysa da bundan sonra oldu.



PAVYON İMASI KIZDIRDI...
Bu karenin altına yorum yapan eski manken Didem Uzel Sarı, eleştiride kantarın topuzunu kaçırdı. Ailesiyle 'de yaşayan Sarı "Bu kumaş ve model, bana pavyonu anımsatıyor. Kim giyerse giysin, bir türlü sevemedim" diye yorum yaparak Erçel'in hayranlarını kızdırdı. 'in bu olay sözlerinin ardından gözler 'den gelebilecek yanıta çevrildi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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