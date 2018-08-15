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altında buzağı aradı’

‘Kim Milyoner Olmak İster?’in başarılı sunucusu , ’nin nerede olduğunu bilemeyerek sosyal medyada alay konusu olan yarışmacıyı savundu: ‘Bence cevaptan emin olmak için altında buzağı aradı...’

‘Öküz altında buzağı aradı’
Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda 'Çin Seddi nerededir?' sorusunu iki jokerle yanıtlayarak alay konusu olan yarışmacı hakkında şöyle konuştu:

"İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar."




AYDIN HAMZA
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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