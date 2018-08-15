Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım, önceki gün eşi İmane Elbani ile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda 'Çin Seddi nerededir?' sorusunu iki jokerle yanıtlayarak alay konusu olan yarışmacı hakkında şöyle konuştu:
"İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar."
AYDIN HAMZA
"İlk başta ben de şaşırdım ama bence yarışmacı, cevabından emin olmak için biraz öküz altında buzağı aradı. O yüzden yine de kimseyi çok eleştirmemek lazım. Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklı duruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar."
AYDIN HAMZA
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