‘Öküz altında buzağı aradı’

fenomen yarışmasıbaşarılı sunucusuönceki günile Nişantaşı'ndaydı. Yıldırım,geçtiğimiz haftalardasorusunu iki jokerle yanıtlayarakolan yarışmacı hakkında şöyle konuştu:O yüzdenyine de kimseyi çok eleştirmemek lazım.Sonuçta Türk gençleri zekası ve ahlaklıduruşuyla her zaman gururumuz oluyorlar."