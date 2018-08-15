'Dünya Hali' filminin kadrosuna giren Serenay Aktaş, rolünün hakkını vermek için imajını değiştirdi. 24 yaşındaki güzel oyuncu, canlandırdığı 'Masal' karakteri için önceki gün kuaförde 6 saat kalıp Afrika örgüsü yaptırdı.
Masal değişimi
Etiketler: Serenay Aktaş , Afrika , masal
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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