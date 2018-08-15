Yol Durumu
  1. Edis müjdesi
  2. Açıkhava’nın 'Yıldızı'

değişimi

Masal değişimi
'Dünya Hali' filminin kadrosuna giren Serenay Aktaş, rolünün hakkını vermek için imajını değiştirdi. 24 yaşındaki güzel oyuncu, canlandırdığı 'Masal' karakteri için önceki gün kuaförde 6 saat kalıp örgüsü yaptırdı.

Etiketler: , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar