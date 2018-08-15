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Kızılına övgü

Kızılına övgü
Geçtiğimiz gün 33 yaşına giren oyuncu Elçin Sangu'ya meslektaşı 'dan güzel jest… Turan, yakın dostuyla çekilen karesini instagram'da "İyi ki varsın kızılım" notuyla paylaştı. Sangu'ya hayranlarından da tebrik mesajları yağdı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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