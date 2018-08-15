Geçtiğimiz gün 33 yaşına giren oyuncu Elçin Sangu'ya meslektaşı Türkü Turan'dan güzel jest… Turan, yakın dostuyla çekilen karesini instagram'da "İyi ki varsın kızılım" notuyla paylaştı. Sangu'ya hayranlarından da tebrik mesajları yağdı.
Kızılına övgü
Etiketler: Türkü Turan
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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