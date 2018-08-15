Yol Durumu
  1. Gözlerine vurgun
  2. Düğün sabahı kahvaltı

Düğün dernek

Lübnan’dan gelen çok sayıda çift, Boğaz’daki lüks mekanlarda milyonluk düğünlere imza atıyor. Son 1 ayda yapılan düğünlerin bütçeleri ise 2 ile 17 milyon lira arasında değişiyor



İstanbul, yabancıların düğün için bir numaralı adresi oldu. Boğaz'ın eşsiz atmosferinde bir ömür mutluluğa 'evet' demek isteyen İranlı ve Lübnanlı çiftler, kesenin ağzını açtı. Çubuklu 29, Çırağan Palace Kempinski ve Esma Sultan Yalısı; Ortadoğulu gelin ile damatların gözdesi haline geldi. Çiftler, sadece mekan için 2 milyon lirayı gözden çıkarırken yaz başından beri gerçekleşen en yüksek bütçeli düğün ise 17 milyon lirayı bulan İran düğünü oldu.
Etiketler: , , , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar