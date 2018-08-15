yabancıların düğün için bir numaralı adresi oldu. Boğaz'ın eşsiz atmosferinde bir ömür mutluluğa 'evet' demek isteyenkesenin ağzını açtı.Ortadoğulu gelin ile damatların gözdesi haline geldi. Çiftler,yaz başından beri gerçekleşenoldu.