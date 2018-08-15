İstanbul, yabancıların düğün için bir numaralı adresi oldu. Boğaz'ın eşsiz atmosferinde bir ömür mutluluğa 'evet' demek isteyen İranlı ve Lübnanlı çiftler, kesenin ağzını açtı. Çubuklu 29, Çırağan Palace Kempinski ve Esma Sultan Yalısı; Ortadoğulu gelin ile damatların gözdesi haline geldi. Çiftler, sadece mekan için 2 milyon lirayı gözden çıkarırken yaz başından beri gerçekleşen en yüksek bütçeli düğün ise 17 milyon lirayı bulan İran düğünü oldu.
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