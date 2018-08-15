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Ceren neşesi

Ceren neşesi
Sempatik oyuncu Ceren Moray, önceki gün Zorlu 'de görüntülendi. Etrafa gülücükler saçan oyuncu, "Tatil bitti, artık çalışma zamanı" diye konuştu. Ceren Moray, sıfır makyajlı hali ve salaş stiliyle de özgüvenini gözler önüne serdi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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