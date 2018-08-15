Sempatik oyuncu Ceren Moray, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Etrafa gülücükler saçan oyuncu, "Tatil bitti, artık çalışma zamanı" diye konuştu. Ceren Moray, sıfır makyajlı hali ve salaş stiliyle de özgüvenini gözler önüne serdi.
Ceren neşesi
Etiketler: Ceren Moray , AVM
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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