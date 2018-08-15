Yol Durumu
  1. Düğün sabahı kahvaltı
  2. Start verdi

Balayı arkadaşı

Balayı arkadaşı
Geçtiğimiz ay dünyaevine giren oyuncu Özge Özder'le şarkıcı Sinan Güleryüz'ün Bali'deki balayı sürüyor. Eşiyle egzotik adanın altını üstüne getiren ünlü oyuncu, önceki gün de omzundaki sevimli bir maymunla böyle poz verdi. Bu kare binlerce beğeni aldı.
Etiketler:
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar