Geçtiğimiz ay dünyaevine giren oyuncu Özge Özder'le şarkıcı Sinan Güleryüz'ün Bali'deki balayı sürüyor. Eşiyle egzotik adanın altını üstüne getiren ünlü oyuncu, önceki gün de omzundaki sevimli bir maymunla böyle poz verdi. Bu kare binlerce beğeni aldı.
Balayı arkadaşı
Etiketler: Özge Özder
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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