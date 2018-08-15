Balayı arkadaşı

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren oyuncu Özge Özder'le şarkıcı Sinan Güleryüz'ün Bali'deki balayı sürüyor. Eşiyle egzotik adanın altını üstüne getiren ünlü oyuncu, önceki gün de omzundaki sevimli bir maymunla böyle poz verdi. Bu kare binlerce beğeni aldı.