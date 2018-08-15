Son günlerin parlayan yıldızı Mata Yücel, önceki akşam Uniq BKM Mutfak'taki organizasyonla '#1artıben' albümünü beğeniye sundu. Yücel, sözü ve müziği kendisine ait olan üç parçalık albümündeki tüm şarkılara 2 günde klip çektiğini duyurdu. Albüm dinleyenlerden de tam not aldı.
2 günde 3 klip
Son günlerin parlayan yıldızı Mata Yücel, önceki akşam Uniq BKM Mutfak'taki organizasyonla '#1artıben' albümünü beğeniye sundu. Yücel, sözü ve müziği kendisine ait olan üç parçalık albümündeki tüm şarkılara 2 günde klip çektiğini duyurdu. Albüm dinleyenlerden de tam not aldı.
Etiketler: Yücel
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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