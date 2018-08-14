Damla Sönmez, yurt dışındaki başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Sönmez, başrolünde oynadığı 'Sibel' filminin prömiyeri için geçtiğimiz gün İsviçre'deki Locarno Film Festivali'ne katıldı. 31 yaşındaki oyuncu, eleştirmenlerden tam not aldı. Film de festivalden 2 ödülle döndü.
Türk gururu
Etiketler: Damla Sönmez , İsviçre
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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