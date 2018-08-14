Sosyete balığa koştu

Cemiyet ve iş dünyası, önceki gün Bodrum'da farklı bir heyecan yaşadı. 3. Most Bodrum Sportif Balık turnuvası, Yalıkavak Marina'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. İki gün süren yarışlarda işadamları, en büyük balığı tutabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın en büyük balığı; Barbarossa teknesinde mücadele veren Bülent Delican ve ekibi tarafından tutuldu.
Delican ve ekibi, 118 kilogramlık balık ile hem bu yarışın galibi oldu hem de diğer yılların 'en büyük balık' rekorunu kırdı. Bu arada yarışma; Ortaklar Otomotiv, Volvo, Arvento, Gözen Air Services, Freebird, Damat, Promar, Seafari, Jigging Turkey Kılıç ve Namet sponsorluğunda gerçekleşti.
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