Sosyete balığa koştu

ve iş dünyası, önceki günyaşadı.turnuvası,ev sahipliğinde gerçekleşti. İki gün süren yarışlarda işadamları, en büyük balığı tutabilmek içinetti. Yarışmanın en büyük balığı; Barbarossa teknesinde mücadele verentarafından tutuldu.Delican ve ekibi,balık ile hem bu yarışın galibi oldukırdı. Bu arada yarışma;vesponsorluğunda gerçekleşti.