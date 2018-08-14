Yol Durumu
  1. Mert çılgınlığı
  2. Annelik pozu

Kara bela

Kara bela Rihanna
Yıllar önce eski aşkı Chris Brown'dan dayak yiyerek şiddet mağduru olan Rihanna da eli maşalı çıktı. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının geçtiğimiz ay tatilinde tartışırken objektife yansıdığı Suudi milyarder aşkı Hassan Jameel'e şiddet uyguladığı iddia edildi.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar