Yıllar önce eski aşkı Chris Brown'dan dayak yiyerek şiddet mağduru olan Rihanna da eli maşalı çıktı. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının geçtiğimiz ay Meksika tatilinde tartışırken objektife yansıdığı Suudi milyarder aşkı Hassan Jameel'e şiddet uyguladığı iddia edildi.
Kara bela Rihanna
Etiketler: Rihanna , Chris Brown , MEKSİKA
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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