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Gençliğe kulaç attı

Gençliğe kulaç attı
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geleneğini bozmadı. Önceki gün Bodrum Gündoğan Koyu'nda demirli teknesinde görüntülenen 87 yaşındaki işadamı, akşam saatlerinde deniz keyfi yaptı. Rahmi Koç, yıllara meydan okumak için yaklaşık 1 saat kulaç attı.
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