Osmanlı tokadı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin favorisi olan Türk modacı Erdem Moralıoğlu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Aslen Hatay Antakyalı olan 41 yaşındaki modacı, Meghan Markle'dan Kate Middleton'a kadar birçok prenses ile Hollywood yıldızını giydirince Kim Kardashian'ın da yakın markajına girdi.
Baba tarafından Ermeni olan ABD'li yıldız, Erdem Moralıoğlu'ndan hiç ummadığı bir yanıt aldı. Türk modacı, yıllardır sözde Ermeni soykırımına destek çıkan Kardashian'a "Skandallar sayesinde ünlü olan birini giydirmek, benim duruşuma ters. O yüzden sizinle çalışmam" dedi. Seçkin isimlerle çalışan Erdem Moralıoğlu'nun reddettiği Kim ise ABD'de alay konusu oldu.
Baba tarafından Ermeni olan ABD'li yıldız, Erdem Moralıoğlu'ndan hiç ummadığı bir yanıt aldı. Türk modacı, yıllardır sözde Ermeni soykırımına destek çıkan Kardashian'a "Skandallar sayesinde ünlü olan birini giydirmek, benim duruşuma ters. O yüzden sizinle çalışmam" dedi. Seçkin isimlerle çalışan Erdem Moralıoğlu'nun reddettiği Kim ise ABD'de alay konusu oldu.
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