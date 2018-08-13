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n işi ziyafet

İtalyan işi ziyafet
Nazlı Kayı ile İtalya'nın Capri Adası'nda tatilde olan Hacı Sabancı, önceki akşam çektiği n işi ziyafet sırasında aşkına böyle poz verdi.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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